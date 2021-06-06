Донбасс: оккупанты утром обстреляли Пески

По состоянию на 7 часов утра 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести, - сообщают в штабе.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 3853 транспортных средства, 5100 человек, из которых 4675 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись 4 человека. Выявлено 95 административных правонарушений.

За указанный период полицейскими раскрыто 12 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 818 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 823 человека.

Как сообщалось, ТКГ перенесут из Минска. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что переговорная площадка Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска будет перенесена.

Ранее, 2 июня, Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно оккупированных территорий Донбасса.