14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
13:58  07 июня
СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу
UA | RU
UA | RU
06 июня 2021, 10:12 262

Донбасс: оккупанты утром обстреляли Пески

06 июня 2021, 10:12 262
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 7 часов утра 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести, - сообщают в штабе.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны.

В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 3853 транспортных средства, 5100 человек, из которых 4675 по информационному центру. В территориальные подразделения на причастность к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников доставлялись 4 человека. Выявлено 95 административных правонарушений.

За указанный период полицейскими раскрыто 12 преступлений.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 818 человек, на подконтрольную Украине территорию прибыло 823 человека.

Как сообщалось, ТКГ перенесут из Минска. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что переговорная площадка Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска будет перенесена.

Ранее, 2 июня, Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно оккупированных территорий Донбасса.

ООС Донбасс обстрелы ранение боевики оккупанты

В ОБСЕ назвали количество жертв взрывов среди гражданского населения на Донбассе
04 июня 2021, 15:39
Боевика "ДНР" приговорили к пожизненному заключению за обстрел автобуса под Волновахой
04 июня 2021, 15:33
Война на Донбассе: с начала вооруженного конфликта погибли 152 ребенка
04 июня 2021, 12:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua