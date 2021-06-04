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04 июня 2021, 18:59 697

На Полтавщине задержали россиянина, которого полгода разыскивал Интерпол

04 июня 2021, 18:59 697
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Фото: СБУ
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В Полтавской области работники СБУ задержала гражданина РФ, которого с конца 2020 года разыскивал Интерпол

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Гражданин РФ находился в международном розыске с декабря 2020 года. Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, он подозревается в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группировки", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Суд избрал ему меру пресечения в виде временного ареста. Теперь ожидают на получение материалов относительно его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Житомире задержали иностранца, который находился в розыске Интерпола.

Полтавская область Интерпол розыск СБУ задержание

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