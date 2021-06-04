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На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк
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04 червня 2021, 11:03 35

На Хмельниччині через незаконну вирубку лісу постраждав Національний природний парк

04 червня 2021, 11:03 35
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Фото: СБУ
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У Хмельницькій області правоохоронці викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, які вирубали деревину в Національному природному парку "Подільські Товтри", а також у державних і комунальних лісгоспах

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організував незаконну вирубку і збут лісоматеріалів місцевий підприємець та четверо його спільників. Дії підозрюваних завдали державі збитків на десятки млн грн", - йдеться у повідомленні оперативників.

Співробітники спецслужби задокументували низку фактів самовільної вирубки лісу. Лише на одній із ділянок група осіб знищила майже сотню дерев цінних порід, які на чорному ринку коштують приблизно 1 млн грн.

Оперативники затримали п’ятьох фігурантів на гарячому: вони намагалися вивезти чергову партію незаконно зрубаної деревини.

Правоохоронці провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання учасників групи та на об’єктах лісового господарства. Усім затриманим уже повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ДП "Стрийське лісове господарство" за фактом службової недбалості, через яку державі завдано збитків на понад 24 млн грн.

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