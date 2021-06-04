ФОПам и частным клиникам разрешили создавать бригады COVID-вакцинации

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Министерство здравоохранения позволило частным клиникам и физическим лицам-предпринимателям, которые имеют лицензию на медицинскую практику, создавать мобильные бригады вакцинации от COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

Также они могут открывать пункты вакцинации от коронавируса.

Для этого необходимо обратиться в подразделение по охране здоровья областных или Киевской городской госадминистраций с просьбой внести вас в список поставщиков медицинских услуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в запросе нужно указать лицо, которое будет отвечать за запись на прививку и учет остатков вакцин, а также актуальные телефоны регистратур.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о количестве утилизированных COVID-вакцин.