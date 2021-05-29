14:13  29 травня
У житловому будинку Одеси стався вибух: у мешканців повилітали вікна
13:44  29 травня
Через удар блискавки на Чернігівщині згоріли дві будівлі
10:01  29 травня
На Донбасі за добу зафіксували 12 обстрілів: поранено українського захисника
UA | RU
UA | RU
29 травня 2021, 15:14 41

Правоохоронці викрили схему на 4,5 млн в одному із підрозділів "Укрзалізниці"

29 травня 2021, 15:14 41
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У поліції повідомили про підозру керівникам фіктивних компаній, на рахунок яких в одному із підрозділів "Укрзалізниці" перерахували 4,5 мільйони гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні комунікації Нацполіції.

За даними слідчих, керівників цих підприємств підозрюють у підробці документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Зокрема, як повідомляють у поліції, керівники підприємств, внесли в реєстраційну документацію недостовірні відомості про господарську діяльність.

Посадова особа одного із підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця”, перерахувала 4,5 мільйона гривень цим підприємствам з ознаками фіктивності. Кошти виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі”, - йдеться у повідомленні.

Фігурантам справи може загрожувати обмеження волі від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 103 млн грн збитків ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі дизельного палива

Нацполіція розслідування збитки фірми підозра

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram