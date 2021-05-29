Правоохоронці викрили схему на 4,5 млн в одному із підрозділів "Укрзалізниці"

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У поліції повідомили про підозру керівникам фіктивних компаній, на рахунок яких в одному із підрозділів "Укрзалізниці" перерахували 4,5 мільйони гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили в управлінні комунікації Нацполіції.

За даними слідчих, керівників цих підприємств підозрюють у підробці документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Зокрема, як повідомляють у поліції, керівники підприємств, внесли в реєстраційну документацію недостовірні відомості про господарську діяльність.

Посадова особа одного із підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця”, перерахувала 4,5 мільйона гривень цим підприємствам з ознаками фіктивності. Кошти виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі”, - йдеться у повідомленні.

Фігурантам справи може загрожувати обмеження волі від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 103 млн грн збитків ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі дизельного палива