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02 червня 2021, 10:39 134

Слідчі повідомили про підозру чиновнику "Укрзалізниці" у привласненні 750 тисяч держкоштів

02 червня 2021, 10:39 134
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Фото: з відкритих джерел
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Слідчі Нацполіції повідомили про підозру чиновнику "Укрзалізниці" у привласненні 750 тисяч гривень державних коштів, виділених на ремонт і облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі станції "Київ-Пасажирський"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що посадовець одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ "Укрзалізниця" склав документи щодо виконання будівельних робіт у приміському вокзалі ст. "Київ-Пасажирський" із товариством з ознаками фіктивності.

Ці документи стали підставою для перерахування відокремленим підрозділом АТ "Укрзалізниця" 750 тис. грн на рахунок фіктивного товариства. Окрім того, фігурант достовірно знав, що ремонт у зонах очікування для пасажирів ця фірма не буде виконуватиме", - розповіли у поліції.

Правоохоронці повідомили про підозру службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За незаконні оборудки чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 103 млн грн збитків ПАТ "Укрзалізниця" при закупівлі дизельного палива.

Укрзализныця чиновники кримінальна справа бюджет Нацполіція

 
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