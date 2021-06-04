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04 июня 2021, 13:15 190

Экс-директору одного из предприятий "Укроборонпрома" Харькова вручили подозрение

04 июня 2021, 13:15 190
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Фото: СБУ
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Бывшего генерального директора одного из предприятий "Укроборонпрома" Харькова подозревают в незаконном обслуживании самолета Минобороны одного из иностранных государств

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемый без разрешения Государственной службы экспортного контроля решил предоставить иностранному заказчику услуги военного назначения.

По его указанию государственное предприятие подписало внешнеэкономический контракт.

Согласно контракту, оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что сделка была заключена с нарушением требований украинского законодательства", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что следователи сообщили экс-директору о подозрении в нарушении порядка проведения международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-министра развития экономики Милованова избрали главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".

подозрение СБУ уголовное дело Харьков Укроборонпром

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