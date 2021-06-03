В Івано-Франківську на залізничному мосту вдарило струмом підлітка
В Івано-Франківську 17-річний хлопець дістав опіки на залізничному мосту
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Зазначається, що сусід потерпілого по гуртожитку знайшов його на мосту в одній з промзон міста. У підлітка через високовольтний розряд обпечена майже чверть тіла.
Місцеві кажуть, що ця споруда дуже популярна серед любителів екстремальних фото. А тому у поліції припускають, що хлопець видерся на опору заради світлини. Там, імовірно, втратив рівновагу і падаючи, зачепив електричні дроти. Сам потерпілий наразі не може розповісти, що сталося.
Нагадаємо, раніше на Чернігівщині підлітка смертельно вдарило струмом на даху потяга.
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