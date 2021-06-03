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03 червня 2021, 14:42 92

"Укрзалізниця" позивається до НСЗУ через невиплату за COVID-пакетом

03 червня 2021, 14:42 92
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Фото з відкритих джерел
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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) подало до суду на Національну службу здоров'я України (НСЗУ) через невиплату за COVID-пакетом

Про це повідомив Центр охорони здоров'я УЗ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Станом на початок червня заборгованість НСЗУ перед компанією становить 19 млн грн.

Не були оплачені кошти за надані послуги лікарнями за березень, квітень, травень. Тим самим працівники та медичний персонал, який сумлінно виконували свої обов’язки, ризикуючи життям, не можуть отримати додаткову оплату, яка їм належать по праву, - йдеться в повідомленні.

За даними центру, починаючи з листопада 2020 року лікарні УЗ пролікували 2,428 тис. хворих на COVID-19.

У листопаді 2020-го повідомлялося, що хворих на COVID-19 почнуть розміщуватиу у лікарнях "Укрзалізниці". Витрати на їхнє лікування бере не себе Міністерство охорони здоров’я.

Днями в МОЗ наголосили, що в лікарнях не можуть "виписувати" хворих через закриття COVID-відділень. В Україні відбувається зниження захворюваності на COVID-19 і через брак пацієнтів деякі лікарні згортають COVID-відділення, однак вони не мають права "виписувати" пацієнтів не долікувавши їх.

Укрзализныця НСЗУ суд позов виплати COVID-19

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