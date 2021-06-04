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04 червня 2021, 11:02 106

В Україні створять соціальний реєстр, де буде інформація про всіх громадян

04 червня 2021, 11:02 106
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Фото: censor.net
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Міністерство соціальної політики планує запустити єдиний соціальний реєстр, у якому “буде все про всіх”

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає RegioNews.

За її словами, це глобальний проєкт, який у пілотному форматі запустять вже в червні.

Ми хочемо перейти на єдиний соціальний реєстр, де буде все про всіх - всі соціальні статуси, надавана соціальна підтримка, тобто все, що потрібно для вироблення соціальної політики буде в цьому документі. Все повинно бути в цьому реєстрі. Окремий не потрібно створювати. Необхідно будувати єдиний соціальний реєстр", - заявила Лазебна.

Вона додала, що суспільству планують показати, як працює така система, вже в липні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні створять реєстр усіх професій, Рада прийняла новий закон.

реформа заява громадянство реєстр Мінсоцполітики Марина Лазебна

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