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04 июня 2021, 11:02 108

В Украине создадут социальный реестр, где будет информация обо всех гражданах

04 июня 2021, 11:02 108
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Фото: censor.net
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Министерство социальной политики планирует запустить единый социальный реестр, в котором "будет все обо всех"

Как сообщает "Цензор.НЕТ", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает RegioNews.

По ее словам, это глобальный проект, который в пилотном формате запустят уже в июне.

Мы хотим перейти на единый социальный реестр, где будет все обо всех - все социальные статусы, предоставляемая социальная поддержка, то есть все, что нужно для выработки социальной политики, будет в этом документе. Все должно быть в этом реестре. Отдельный не нужно создавать. Необходимо строить единый социальный реестр", - заявила Лазебная.

Она добавила, что обществу планируют показать, как работает такая система, уже в июле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создадут реестр всех профессий, Рада приняла новый закон.

реформа заявление гражданство реестр Минсоцполитики Марина Лазебная

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