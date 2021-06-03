Завтра складатимуть ЗНО з історії України - зареєструвалися майже 299 тисяч осіб

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Про це повідомляє Міносвіти, передає RegioNews.

На тестування з історії України зареєструвалися майже 299 тисяч осіб. Для учасників створено 1 262 пункти тестування.

На завдання сертифікаційної роботи з історії України для кожного учасника буде 150 хвилин. Тест налічує 60 завдань, за правильне виконання яких можна набрати 94 бали.

Щоб уникнути скупчення біля входу до пункту тестування, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. У запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, в який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Як повідомлялося, ЗНО з хімії не склали майже 11% абітурієнтів, а на ЗНО з української мови і літератури 75 учасників не допустили до пунктів тестування.