Завтра будут сдавать ВНО по истории Украины - зарегистрировались почти 299 тысяч человек

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Об этом сообщает Минобразования, передает RegioNews.

На тестирование по истории Украины зарегистрировались почти 299 тысяч человек. Для участников создано 1 262 пункта тестирования.

На задание сертификационной работы по истории Украины для каждого участника будет 150 минут. Тест насчитывает 60 заданий, за правильное выполнение которых можно набрать 94 балла.

Чтобы избежать скопления возле входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Как сообщалось, ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов, а на ВНО по украинскому языку и литературе 75 участников не допустили к пунктам тестирования.