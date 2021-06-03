У проміжних виборах народного депутата на Черкащині готові взяти участь майже дві третини виборців округу №197, - опитування

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65% виборців округу №197 висловили однозначну готовність взяти участь у проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі 31 жовтня 2021 року

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 22-29 травня 2021 року серед мешканців одномандатного виборчого округу №197.

Опитування демонструє, що респонденти краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію в області, чи країні. 46% мешканців округу вважають, що справи у їхніх населених пунктах йдуть правильно, стільки ж – протилежної думки. Стосовно області, то вважають, що справи у ній рухаються у правильному напрямку 33% опитаних, у неправильному – 50%. Щодо країни – 26% вважають, що справи йдуть правильно, 64% – неправильно. За останні три місяці оцінки напряму розвитку покращилися на всіх рівнях.

65% висловили однозначну готовність взяти участь у проміжних виборах народного депутата у виборчому окрузі 31 жовтня 2021 року. 14% – вагаються (50/50), 5% – можливо візьмуть участь, 6% – малоймовірно. Вищий рівень готовності прийти на вибори спостерігається серед старших опитаних та мешканців сільських територій. Серед кандидатів лідером є Владислав Голуб, якого підтримують 30,4% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Євгена Курбета підтримують 13,1%, Миколу Томенка – 12,0%, Валерію Бондаренко – 11,9%, Андрія Іллєнка – 5,6%, Романа Сущенка – 4,8%, Володимира Доманського – 4,6%, Леоніда Даценка – 3,2%. Рейтинг інших кандидатів нижчий 2%. Тих, хто не визначився, – близько 15%, - зазначається в повідомленні.

Також 19,5% вважають, що на виборах 31 жовтня 2021 переможе Владислав Голуб. 10,9% – переконані, що переможцем вийшла б Валерія Бондаренко, 8,7% – Євген Курбет, 5,4% – Микола Томенко. У перемогу інших кандидатів вірить менше 3%. Більше третини опитаних не визначилися із відповіддю.

Опитування проводилося серед мешканців одномандатного виборчого округу №197 (Черкаська область) від 18 років і старших. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Вибіркова сукупність: 2400 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 22-29 травня 2021 р.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням Центру Разумкова, 60% громадян України оцінюють економічну ситуацію в країні як погану. Економічну ситуацію в Україні позитивно оцінюють лише 5% громадян.