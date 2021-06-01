60% громадян України оцінюють економічну ситуацію в країні як погану, - опитування

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Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова 21-26 травня, передає RegioNews.

Водночас ці оцінки дещо кращі, ніж на початку року, ˗ наприкінці січня – на початку лютого 69% опитаних оцінювали її як погану і 2% ˗ як хорошу.

Дещо краще опитані оцінюють рівень добробуту їхньої сім'ї (36% оцінюють її погано, 14% - добре, 48% ˗ не добре й не погано). Так само, як і оцінка економічної ситуації в країні, оцінка добробуту сім'ї дещо покращилася порівняно з початком року (тоді відповідні показники становили 43%, 7%, 46%).

Громадяни не надто вірять у швидкі зміни в економічній сфері: лише 12% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 13% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої сім'ї. Частіше найближчими місяцями громадяни очікують погіршення ситуації: 22% вважають, що в найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 18% ˗ що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої сім'ї. Проте найпоширеніша думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 56% і 57% опитаних), - йдеться в повідомленні.

Як і на початку цього року, очікування змін становища в найближчі два-три роки суперечливі. Але якщо на початку року частка тих, хто очікував змін в економічному становищі країни на гірше за цей період, дещо перевищувала частку тих, хто очікував змін на краще (25% і 20% відповідно), то, за даними останнього опитування, навпаки, очікування змін на краще (30%) переважають над очікуваннями змін на гірше (21%). Якщо очікування змін у добробуті сім'ї впродовж найближчих двох-трьох років на краще і на гірше в січні-лютому статистично значимо не відрізнялися (21% і 19,5% відповідно), то в травні оптимістичні очікування переважали над песимістичними ˗ 29% і 16,5% відповідно.

Респондентам пропонувалося оцінити, якою мірою, на їхню думку, влада справляється з вирішенням проблем в окремих сферах за шкалою від 1 до 5, де "1" означає "зовсім не справляється", а "5" означає "дуже добре справляється".

Ці оцінки виявилися невисокими, не більше ніж 2,9 бала, - таку оцінку отримали дії влади щодо забезпечення свободи слова та зміцнення обороноздатності країни. На 2,8 бала оцінили діяльність влади щодо забезпечення демократії та забезпечення міжнаціональної злагоди в суспільстві, на 2,7 - забезпечення прав і свобод громадян, покращення міжнародного іміджу України, зовнішньополітичну діяльність. Дії влади у сфері освіти та її протидія поширенню коронавірусної інфекції, запобігання її негативним наслідкам оцінюється у 2,5 бала, забезпечення стабільності в суспільстві ˗ 2,3 бала.

Діяльність у сферах дотримання законності держслужбовцями, оплати праці, охорони здоров'я, соцзахисту оцінено в 2,2 бала, у сферах пенсійного забезпечення, поліпшення економічного становища країни ˗ 2,1, підвищення рівня добробуту громадян - 2,0 бала, зменшення впливу олігархів ˗ 1,9, боротьби з корупцією ˗ 1,8 бала. Найгірше оцінюється те, як влада справляється з вирішенням проблеми рівня цін і тарифів (1,6 бала).

Під час дослідження методом інтерв'ю face-to-face за місцем проживання було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомлялося, 20 травня українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента. Згідно з опитуваннями "Рейтингу”, близько 42% українців оцінюють другий рік президентства Володимира Зеленського незадовільно або жахливо і лише 20% українців вважають, що президент заслуговує на оцінку "добре".