В промежуточных выборах народного депутата в Черкасской области готовы принять участие почти две трети избирателей округа №197, - опрос

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-29 мая 2021 года среди жителей одномандатного избирательного округа №197.

Опрос показывает, что респонденты лучше оценивают местное положение дел, чем общую ситуацию в области, стране. 46% жителей округа считают, что дела в их населенных пунктах идут правильно, столько же – противоположного мнения. Что касается области, то считают, что дела в ней движутся в правильном направлении 33% опрошенных, в неправильном – 50%. По стране – 26% считают, что дела обстоят правильно, 64% - неправильно. За последние три месяца оценки направления развития улучшились на всех уровнях.

65% выразили однозначную готовность принять участие в промежуточных выборах народного депутата в избирательном округе 31 октября 2021 года. 14% – колеблются (50/50), 5% – возможно примут участие, 6% - маловероятно. Высший уровень готовности прийти на выборы наблюдается среди старших опрошенных и жителей сельских территорий. Среди кандидатов лидирует Владислав Голуб, которого поддерживают 30,4% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. Евгения Курбета поддерживают 13,1%, Николая Томенко – 12,0%, Валерию Бондаренко – 11,9%, Андрея Ильенко – 5,6%, Романа Сущенко – 4,8%, Владимира Доманского – 4,6%, Леонида Даценко – 3,2%. Рейтинг других кандидатов ниже 2%. Тех, кто не определился – около 15%, - отмечается в сообщении.

Также 19,5% считают, что на выборах 31 октября 2021 года победит Владислав Голуб. 10,9% – убеждены, что победителем вышла бы Валерия Бондаренко, 8,7% – Евгений Курбет, 5,4% – Николай Томенко. В победу других кандидатов верит менее 3%. Более трети опрошенных не определились с ответом.

Опрос проводился среди жителей одномандатного избирательного округа №197 (Черкасская область) от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-29 мая 2021 г.

Как сообщалось, согласно опросу Центра Разумкова, 60% граждан Украины оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую. Экономическую ситуацию в Украине положительно оценивают лишь 5% граждан.