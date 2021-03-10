На Харківщині закрили дитячий садок через масове отруєння
Таке розпорядження винесла Держспоживслужба
Таке розпорядження винесла Держспоживслужба
Після масового отруєння під Харковом прийняли рішення закрити дитячий садок. Інцидент стався в селищі Слобожанське Чугуївського району.
Про це повідомляє місцеве видання sq.com.ua, пише RegioNews.
Повідомляється, що з 10 березня закрито дитячий садок № 3 у селищі Слобожанське після того, як кілька вихованців були госпіталізовані з харчовим отруєнням. Також повідомляється, що такий припис винесла Держспоживслужба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цих яслах отруїлися семеро дітей. Зокрема, трьох госпіталізовано до медичних установ Харкова з симптомами харчового отруєння. Решта четверо проходять амбулаторне лікування за місцем проживання.
Також стало відомо, що в Тернополі в дитячому саду отруїлися шестеро дітей.
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