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10 березня 2021, 15:59 6

На Харківщині закрили дитячий садок через масове отруєння

10 березня 2021, 15:59 6
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Таке розпорядження винесла Держспоживслужба
Таке розпорядження винесла Держспоживслужба
Рixabay
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Після масового отруєння під Харковом прийняли рішення закрити дитячий садок. Інцидент стався в селищі Слобожанське Чугуївського району.

Про це повідомляє місцеве видання sq.com.ua, пише RegioNews.

Повідомляється, що з 10 березня закрито дитячий садок № 3 у селищі Слобожанське після того, як кілька вихованців були госпіталізовані з харчовим отруєнням. Також повідомляється, що такий припис винесла Держспоживслужба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цих яслах отруїлися семеро дітей. Зокрема, трьох госпіталізовано до медичних установ Харкова з симптомами харчового отруєння. Решта четверо проходять амбулаторне лікування за місцем проживання.

Також стало відомо, що в Тернополі в дитячому саду отруїлися шестеро дітей.

Україна карантин отруєння дитячий садок Харьків

 
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