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03 июня 2021, 13:36 196

На Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду

03 июня 2021, 13:36 196
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Фото полиции Черновицкой области
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Полиция Черновицкой области расследует массовое отравление детей на Вижниччине. Предварительно, к медикам за помощью обратились 28 человек. Среди пострадавших - 26 детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По словам врачей, у большинства из них легкое течение заболевания.

Сегодня, 3 июня, в Вижницкий районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Испас к семейному врачу обратились трое детей в возрасте от 3 до 6 лет с жалобами на ухудшение состояния здоровья, которое может свидетельствовать о пищевом отравлении. Все они являются воспитанниками местного учреждения дошкольного образования, - сообщают в полиции.

Во время проверки указанного учреждения члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами в целом обратились 28 человек – 2 взрослых и 26 детей. Медики их осмотрели и, смотря на легкое течение заболевания, отпустили домой. Сейчас все они находятся под наблюдением семейных врачей.

Сотрудники Вижницкого районного отдела полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины и выясняют все обстоятельства.

Как сообщалось, в марте на Харьковщине закрыли детский сад из-за массового отравления. Такое распоряжение вынесла Госпотребслужба.

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