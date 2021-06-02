На Львівщині загинув шестикласник під час екскурсії

Фото: ДСНС

Сьогодні, 2 червня, у селі Кам’янка Стрийського району під час екскурсії загинув 12-річний хлопець, він впав у водоспад

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.

Так, о 11:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те що в с. Кам'янка в водоспаді тоне дитина. До місця події негайно прибули рятувальники.

За інформацією рятувальників, дитина перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. На місці події рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилась дитина. Хлопчика вивільнили та за допомогою мотузок витягнули на берег, але медики констатували смерть.

Як повідомив у Facebook мер Львова Андрій Садовий, трагедія сталася під час екскурсії до с. Кам’янка.

Учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в наслідок чого отримав травму несумісну з життям", - написав Садовий.

Раніше повідомлялось, що у Львові у лікарні швидкої допомоги жінці та двом чоловікам пересадили серце та дві нирки від 32-річного чоловіка донора, який отримав несумісну із життям травму голови.