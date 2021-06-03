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03 червня 2021, 11:33 1868

Три телеканали не дотримуються обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі, - мовний омбудсмен

03 червня 2021, 11:33 1868
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Фото з відкритих джерел
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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням вжити заходів з огляду на недотримання трьома телеканалами обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі та порушення норм про мову реклами

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена, передає RegioNews.

Протягом тижня (з 17 по 23 травня) секретаріатом уповноваженого із захисту державної мови був здійснений оперативний моніторинг вечірнього ефіру (прайм-тайм з 18:00 до 22:00) чотирьох українських телеканалів: ICTV, "1+1", "Інтер" та "Україна". Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції ефірних каналів, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами моніторингу зафіксовано порушення закону про мовні квоти на трьох телеканалах: "1+1", "Інтер" та "Україна".

Було встановлено, що тривалість передач і фільмів, виконаних державною мовою, в загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" - 70,9%, "Інтер" - 72,9%. Водночас, відповідно до закону, така частка на загальнонаціональних каналах має становити щонайменше 75%.

Виявлено також порушення ч. 3 ст. 32 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з якою мовою реклами на телебаченні є державна мова. Так, трансляція реклами (анонсів передач, фільмів), в яких використовувався не державна мова, здійснювалася телеканалами "Інтер" і ICTV.

Як повідомлялося, прокуратура оскаржує у суді регіональний статус російської мови у Миколаєві. Миколаївська обласна прокуратура подала позов до окружного адміністративного суду з проханням скасувати регіональний статус російської мови в місті Миколаєві.

Також у Запорізькій області російську мову позбавили статусу регіональної. Такий статус вона отримала на території регіону в серпні 2012 року.

телебачення порушення мова Омбудсмен телеканал Нацрада Тарас Кремінь

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