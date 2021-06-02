На Львівщині закриють 50% відділень для COVID-хворих

Фото: УНІАН

У Львівській області суттєво зменшилась кількість хворих на коронавірус, тому найближчим часом там згорнуть половину відділень для пацієнтів з COVID-19

Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ірина Шурпяк, пише RegioNews з посиланням на "Твоє місто".

За її словами, реорганізацію запланували провести у 50% відділень, де лікували хворих на коронавірус. Заклади залишаться у резерві, тож за потреби там знову розгорнуть ліжка для пацієнтів.

Вона також наголосила, що но на Львівщині жоден заклад не зачинять, адже мовиться лише про реорганізацію відділень для хворих на коронавірус.

"Це пов'язано з тим, що є спад захворюваності. Наприклад, станом на сьогодні у медичних закладах Львівщини із коронавірусом перебуває 665 осіб, хоча всього розгорнуто 5 тисяч ліжок, що становить не повних 14% завантаженості", – зазначила посадовиця.

За її словами, на рівні МОЗ вирішили реорганізувати мережу, щоб заклади, які раніше були опорними, повернулися до звичного ритму роботи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у лікарні Ужгорода вирішили закрити COVID-відділення.