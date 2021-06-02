Аеропорт "Ужгород" відновив авіасполучення з Києвом

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Сьогодні, 2 червня між Ужгородом та Києвом було виконано перший регулярний авіарейс з 2016 року

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль", передає RegioNews.

Відомо, що літак ATR 72-600 вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30. Він був майже дві години в польоті.

Таким чином, на Закарпатті відновили регулярне авіасполучення зі столицею, якого не було із 2016 року.

Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури повідомили, що в Ужгороді аеропорт повноцінно запрацює у вересні.