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02 червня 2021, 14:34 175

Аеропорт "Ужгород" відновив авіасполучення з Києвом

02 червня 2021, 14:34 175
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 2 червня між Ужгородом та Києвом було виконано перший регулярний авіарейс з 2016 року

Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль", передає RegioNews.

Відомо, що літак ATR 72-600 вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 09:40 та здійснив посадку в Ужгороді об 11:30. Він був майже дві години в польоті.

Таким чином, на Закарпатті відновили регулярне авіасполучення зі столицею, якого не було із 2016 року.

Сподіваємось що новий напрямок буде популярним серед пасажирів Міжнародного аеропорту "Бориспіль", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури повідомили, що в Ужгороді аеропорт повноцінно запрацює у вересні.

Київ авіарейси Ужгород аеропорт Бориспіль

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