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02 червня 2021, 12:59 185

У Києві викрили банду фальшивомонетників

02 червня 2021, 12:59 185
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Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала у Києві організатора злочинного угруповання, яке впродовж кількох років займалося виготовленням і збутом фальшивих грошей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Наголошується, що до складу групи входили четверо вихідців з країн Близького Сходу. Вони виготовляли купюри номіналом 200 гривень і 100 доларів, а також банкноти по 100 та 200 євро. Фальшивки зловмисники друкували протягом кількох років.

"Готові фальшиві банкноти зловмисники збували по всіх регіонах України за 30% від їх номінальної вартості, приховуючи у посилках. "Клієнтська база” учасників угруповання складалася як з іноземців, так і з громадян України”, - йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях.

Київ СБУ Україна гроші кримінал

 
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