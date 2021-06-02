Аэропорт "Ужгород" возобновил авиасообщение с Киевом

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Сегодня, 2 июня между Ужгородом и Киевом был выполнен первый регулярный авиарейс с 2016 года

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", передает RegioNews.

Известно, что самолет ATR 72-600 вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30. Он был почти два часа в полете.

Таким образом, на Закарпатье восстановили регулярное авиасообщение со столицей, которого не было с 2016 года.

Надеемся что новое направление будет популярным среди пассажиров Международного аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в Ужгороде аэропорт полноценно заработает в сентябре.