Аэропорт "Ужгород" возобновил авиасообщение с Киевом
Сегодня, 2 июня между Ужгородом и Киевом был выполнен первый регулярный авиарейс с 2016 года
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", передает RegioNews.
Известно, что самолет ATR 72-600 вылетел из Международного аэропорта "Борисполь" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30. Он был почти два часа в полете.
Таким образом, на Закарпатье восстановили регулярное авиасообщение со столицей, которого не было с 2016 года.
Надеемся что новое направление будет популярным среди пассажиров Международного аэропорта "Борисполь", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в Ужгороде аэропорт полноценно заработает в сентябре.
В Киеве разоблачили банду фальшивомонетчиковВсе новости »
02 июня 2021, 12:59Депутаты из "Успешного Киева" инициировали разработку новых правил по очистке берегов водоемов
01 июня 2021, 19:39В Киеве на Владимирском спуске ограничат движение
01 июня 2021, 13:42
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины