НАЗК розпочало повну перевірку декларацій ще 24 осіб, серед яких нардепи Палиця і Галушко

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 24 осіб, у тому числі народних депутатів України, членів Вищої ради правосуддя та депутатів місцевих рад

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на НАЗК.

Всього у цьому році НАЗК узяло в перевірку вже 629 декларацій публічних службовців. Загалом до кінця року планується перевірити більше 1000 декларацій. НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій лише маючи чіткі підстави, вказані у спеціальному Порядку проведення повної перевірки декларацій, погодженому Мінюстом, - йдеться в повідомленні.

Так, за минулий тиждень підставами для початку перевірки декларацій стали:

результати моніторингу способу життя. Наприклад, НАЗК отримало заяву, що посадовець використовує дорогий автомобіль, але не вказав його у декларації. Якщо така інформація підтвердилася під час моніторингу способу життя, розпочинається повна перевірка декларації посадовця.

висока посада особи за Порядком черговості. Такі посади визначені спеціальним порядком черговості, за яким найперше перевірці підлягають декларації Президента, Прем’єр-міністра, міністрів тощо. Якщо посаду з певною назвою можуть займати одразу декілька осіб (наприклад, міністри, заступники міністрів, судді вищих судів, народні депутати), то НАЗК найперше розпочинає перевірку тих осіб, які подали свої декларації останніми.

повідомлення про можливе недостовірне декларування від громадян та журналістів.

Отже, за результатами моніторингу способу життя, НАЗК узяло в перевірку декларації таких осіб:

Харченко Михайло Григорович, депутат Бучанської районної ради Київської області

Пипка Олексій Олександрович, прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області

Палиця Ігор Петрович, народний депутат України

Галушко Микола Леонідович, народний депутат України

У зв’язку з високою посадою за Порядком черговості НАЗК розпочало повну перевірку декларацій таких осіб:

Грищук Віктор Климович, член Вищої ради правосуддя

Прудивус Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя

Шелест Світлана Богданівна, член Вищої ради правосуддя

Худик Микола Павлович, член Вищої ради правосуддя

Герус Андрій Михайлович, народний депутат України

Божик Валерій Іванович, народний депутат України

Данілов Віталій Богданович, народний депутат України

Гурін Дмитро Олександрович, народний депутат України

Магомедов Муса Сергоєвич, народний депутат України

Стріхарський Андрій Петрович, народний депутат України

Красов Олексій Ігорович, народний депутат України

Льовочкіна Юлія Володимирівна, народний депутат України

Зінкевич Яна Вадимівна, народний депутат України

Ще 7 декларацій НАЗК узяло в перевірку на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян та журналістів:

Додон Олександр Васильович, ст. оперуповноважений кримінальної поліції Петриківського ВП Новомосковського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Мотуз Наталія Іванівна, депутат Тетіївської міської ради

Андрієвський Андрій Ігорович, депутат Обухівської районної ради Київської області

Мельниченко Богдан Миколайович, начальник управління інспекції та контролю Броварської міської ради

Райденко Інна Володимирівна, завідувач відділом № 2 Путивльської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби

Холоденко Костянтин Петрович, депутат Немішаєвської селищної ради

Каракевич Орест Юрійович, секретар Дрогобицької міської ради

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Як повідомлялося 25 травня, НАЗК скерувало до суду протоколи на двох нардепів з ОПЗЖ. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративні протоколи на народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Михайла Папієва та Вадима Рабіновича.