В Україні будуть перевіряти походження коштів покупців земельних ділянок
Міністерство юстиції розробило процедуру, за якою будуть проводитися перевірки законності походження коштів покупців земельних ділянок
Про це під час форуму "Україна 30. Земля” повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, передає RegioNews.
Передбачається перевірка законності коштів особи, яка засвідчує договір на купівлю земельної ділянки. Мінюст підготував відповідне положення”, - розповів Сольський.
Він додав, що цей документ вже передали на затвердження в Кабінет Міністрів.
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