В Україні будуть перевіряти походження коштів покупців земельних ділянок

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Міністерство юстиції розробило процедуру, за якою будуть проводитися перевірки законності походження коштів покупців земельних ділянок

Про це під час форуму "Україна 30. Земля” повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, передає RegioNews.

Передбачається перевірка законності коштів особи, яка засвідчує договір на купівлю земельної ділянки. Мінюст підготував відповідне положення”, - розповів Сольський.

Він додав, що цей документ вже передали на затвердження в Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.