13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 17:52 93

В Україні будуть перевіряти походження коштів покупців земельних ділянок

24 травня 2021, 17:52 93
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство юстиції розробило процедуру, за якою будуть проводитися перевірки законності походження коштів покупців земельних ділянок

Про це під час форуму "Україна 30. Земля” повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, передає RegioNews.

Передбачається перевірка законності коштів особи, яка засвідчує договір на купівлю земельної ділянки. Мінюст підготував відповідне положення”, - розповів Сольський.

Він додав, що цей документ вже передали на затвердження в Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років.

земля ринок землі Мінюст Кабмін перевірки

У ЗМІ з'явився список кандидатів на виселення із елітних дач під Києвом
24 травня 2021, 17:31
Кабмін призначив двох заступників міністра енергетики
24 травня 2021, 15:10
Зеленський розповів, як змінилась ціна на українську землю за 20 років
24 травня 2021, 12:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram