НАПК начало полную проверку деклараций еще 24 человек, среди которых нардепы Палица и Галушко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 24 человек, в том числе народных депутатов Украины, членов Высшего совета правосудия и депутатов местных советов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАПК.

Всего в этом году НАПК взяло в проверку уже 629 деклараций публичных служащих. Всего до конца года планируется проверить более 1000 деклараций. НАПК начинает полную проверку деклараций лишь имея четкие основания, указанные в специальном Порядке проведения полной проверки деклараций, согласованном Минюстом, - говорится в сообщении.

Так, за прошедшую неделю основаниями для начала проверки деклараций стали:

результаты мониторинга образа жизни. Например, НАПК получило заявление, что чиновник использует дорогой автомобиль, но не указал его в декларации. Если такая информация подтвердилась во время мониторинга образа жизни, начинается полная проверка декларации чиновника.

высокая должность лица по порядку очередности. Такие должности определены специальным порядком очередности, по которому в первую очередь проверке подлежат декларации Президента, премьер-министра, министров и тому подобное. Если пост с определенной названием могут занимать сразу несколько человек (например, министры, заместители министров, судьи высших судов, народные депутаты), то НАПК в первую очередь начинает проверку тех лиц, которые подали свои декларации последними.

сообщение о возможном недостоверном декларировании от граждан и журналистов.

Итак, по результатам мониторинга образа жизни, НАПК взяло в проверку декларации таких лиц:

Харченко Михаил Григорьевич, депутат Бучанского районного совета Киевской области

Пипка Алексей Александрович, прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3 Днепропетровской области

Палица Игорь Петрович, народный депутат Украины

Галушко Николай Леонидович, народный депутат Украины

В связи с высокой должностью по порядку очередности НАПК начало полную проверку деклараций таких лиц:

Грищук Виктор Климович, член Высшего совета правосудия

Прудивус Олег Васильевич, член Высшего совета правосудия

Шелест Светлана Богдановна, член Высшего совета правосудия

Худик Николай Павлович, член Высшего совета правосудия

Герус Андрей Михайлович, народный депутат Украины

Божик Валерий Иванович, народный депутат Украины

Данилов Виталий Богданович, народный депутат Украины

Гурин Дмитрий Александрович, народный депутат Украины

Магомедов Муса Сергоевич, народный депутат Украины

Стрихарский Андрей Петрович, народный депутат Украины

Красов Алексей Игоревич, народный депутат Украины

Левочкина Юлия Владимировна, народный депутат Украины

Зинкевич Яна Вадимовна, народный депутат Украины

Еще 7 деклараций НАПК взяло в проверку на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан и журналистов:

Додон Александр Васильевич, ст. оперуполномоченный криминальной полиции Петриковского ОП Новомосковского ОП Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области

Мотуз Наталья Ивановна, депутат Тетиевского городского совета

Андриевский Андрей Игоревич, депутат Обуховского районного совета Киевской области

Мельниченко Богдан Николаевич, начальник управления инспекции и контроля Броварского городского совета

Райденко Инна Владимировна, заведующая отделом № 2 Путивльской межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы

Холоденко Константин Петрович, депутат Немешаевского поселкового совета

Каракевич Орест Юрьевич, секретарь Дрогобычского городского совета

На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлена, но не более чем на 60 календарных дней.

Как сообщалось 25 мая, НАЗК направило в суд протоколы на двух нардепов из ОПЗЖ. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы на народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаила Папиева и Вадима Рабиновича.