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01 червня 2021, 10:51 435

СБУ викрила спробу проведення псевдовиборів на Дніпропетровщині

01 червня 2021, 10:51 435
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Фото: СБУ
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У Дніпропетровській області спецслужби України викрили та зупинили спробу заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури" прихильників СРСР, які хотіли посягнути на конституційний лад країни

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією спецслужби, місцева мешканка, за координації російської ГО "Верховный Совет СССР", залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб.

Так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.

Оперативники встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".

Під час обшуків за місцями проживання організатора та активних учасників групи правоохоронці виявили:

  • документацію фейкових "народних рад";
  • списки учасників групи;
  • листування з кураторами з РФ.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.

Нагадаємо, СБУ викрила двох організаторів псевдореферендуму, також оперативники виявили 10 бойовиків.

вибори обшуки РФ СБУ Дніпропетровська область

 
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