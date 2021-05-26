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26 травня 2021, 08:34 5006

У Києві іноземці влаштували перегони з патрульними: на їх затримання прибули вісім машин

26 травня 2021, 08:34 5006
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Фото: dtpkievua
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У Подільському районі столиці в ніч на 26 травня правоохоронці зупинили автомобіль з іноземцями, які влаштували перегони з патрульними по Києву

Як передає RegioNews, про це повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Зокрема повідомляється, що після тривалої погоні вулицями міста був зупинений автомобіль Kia Sportage. Зазначається, що в автівці знаходились три іноземці з південних республік колишнього СРСР.

На місце затримання водія автомобілю прибули вісім патрульних машин. Обставини події поки не повідомляються. Правоохоронці частково обмежили рух на вулиці.

Нагадаємо, у центрі Києва поліція влаштувала погоню зі стріляниною за кур'єром.

поліція авто транспорт Київ вулиця

 
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