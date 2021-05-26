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26 травня 2021, 16:32 24

Уряд розширив повноваження МВС: що зміниться

26 травня 2021, 16:32 24
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні в середу, 26 травня, прийняв постанову про розширення повноважень Міністерства внутрішніх справ

Про це пише RegioNews з посиланням на постанову уряду.

Серед нових функцій відомства з'явилися, зокрема, такі:

  • Облік знарядь кримінальних правопорушень.
  • Розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту по лінії Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
  • Психологічне забезпечення держслужбовців МВС, поліцейських, ДСНС, Нацгвардії та ін.
  • Питання розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.
  • Моніторинг ефективності освіти у правоохоронній сфері, МВС також встановлюватиме вимоги до ректорів вищих військових навчальних закладів та порядок підготовки студентів.
  • Міністр внутрішніх справ призначатиме на посаду та звільнятиме керівників підрозділів та установ, які належать до МВС, ухвалюватиме рішення про їхнє заохочення або притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у секретаріаті Кабміну на 10% скоротять чисельність працівників.

Кабмін Україна поліція МВС уряд повноваження

 
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