На Полтавщині запустили телемедицину

Для цього раніше закупили 339 комплектів відповідного обладнання й передали на амбулаторії, а 303 сімейні лікарі вже пройшли навчання і використовують цей метод консультацій, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

26 травня голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов разом із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким відвідали Решетилівський центр ПМСД, щоб на його прикладі особисто перевірити роботу телемедицини.

"Відтепер жителям віддалених сіл не треба їхати до Полтави чи іншого великого міста, щоб отримати консультацію провідних медиків області. Пацієнт і сімейний лікар зможуть це зробити дистанційно, навіть вдома в місцевого мешканця. Це сучасно, швидко, комфортно й точно!", – зазначив Олег Синєгубов.

Один комплект телемедичного обладання – це валіза з планшетом, спірографом, монітором життєво важливих показників, дерматоскопом і вебкамерою.

"Навряд чи таке обладнання можна було б знайти в амбулаторіях до запровадження телемедицини. Зараз з їхньою допомогою можна виміряти сатурацію крові, артеріальний тиск, температуру, пульс, перевірити роботу легень та онлайн передати всю інформацію фаховим лікарям для консультації: терапевту, пульмонологу чи дерматологу з наших обласних лікарень. Тривалий час ми працювали в тестовому режимі, наразі повноцінно консультуємо пацієнтів у фахівців вторинного і третинного рівнів", – додає голова Полтавської ОДА.

Основні осередки лікарів-спеціалістів, які консультують колег із районів, – Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського та Полтавський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер.

"Телемедицина надає нам унікальну можливість отримати медичний висновок за досить короткий час, тоді як раніше для встановлення діагнозу пацієнти витрачали кілька днів", – розповіла сімейний лікар Решетилівського ЦПМСД Ірина Ткачук.

"Як на практиці працює телемедицина. Пацієнт у селі звертається до сімейного лікаря. Якщо у лікаря є сумніви щодо діагнозу, або йому потрібна консультація фахових колег, лікар бере планшет і через електронну систему вводить прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта і формує запит на консультацію. Провідний і профільний спеціаліст з обласної лікарні бачить цей запит, відкриває його, читає аналіз свого колеги з сільської місцевості й дає власний висновок. Якщо, наприклад, потрібна консультація дерматолога, то лікар за допомогою дерматоскопа діагностує шкіряні утворення у пацієнта, під’єднує пристрій до планшета і передає інформацію фаховому колезі з полтавського диспансеру", – резюмував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Полтавщина виходить із "червоної” зони, голова ОДА Синєгубов розповів, які обмеження будуть діяти.

18 квітня Полтавщина отримала вакцину Pfizer, першими в області почали вакцинувати персонал і мешканців будинків для літніх людей.