В Україні виявили ще 2 608 нових випадків COVID-19

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В Україні за 24 травня COVID-19 діагностували у 2 608 осіб, госпіталізували 854 хворих, зафіксовано 249 летальних випадків, 17 504 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Так, серед захворілих за 24 травня - 129 дітей та 76 медпрацівників.

Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-23 440 осіб, методом ІФА - 12 650 осіб, експрес-тестами - 16 189 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 186 463 людини, з них 1 975 064 одужали, летальних випадків - 49 685.

Нагадаємо, 23 травня в Україні COVID-19 виявили у 1334 осіб, госпіталізували 1019 хворих.