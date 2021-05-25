В Україні виявили ще 2 608 нових випадків COVID-19
В Україні за 24 травня COVID-19 діагностували у 2 608 осіб, госпіталізували 854 хворих, зафіксовано 249 летальних випадків, 17 504 пацієнти одужали
Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Так, серед захворілих за 24 травня - 129 дітей та 76 медпрацівників.
Також за минулу добу протестовано: методом ПЛР-23 440 осіб, методом ІФА - 12 650 осіб, експрес-тестами - 16 189 осіб.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстровано в місті Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 186 463 людини, з них 1 975 064 одужали, летальних випадків - 49 685.
Нагадаємо, 23 травня в Україні COVID-19 виявили у 1334 осіб, госпіталізували 1019 хворих.