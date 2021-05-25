Донецька область покинула "помаранчеву" зону: тепер Україна повністю "жовта"

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Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "жовту" зону карантину. Наразі всі регіони країни перебувають у "жовтій" зоні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

У Донецькій області прийшов в норму показник відсотка від епідемічного порогу, наразі він становить 94,4% при нормі 100%, тому область перевели до "жовтої" зони.

Водночас в Україні п'ять регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менш ніж 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше ніж 5%.

Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.