Донецька область покинула "помаранчеву" зону: тепер Україна повністю "жовта"
Міністерство охорони здоров'я перевело Донецьку область в "жовту" зону карантину. Наразі всі регіони країни перебувають у "жовтій" зоні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
У Донецькій області прийшов в норму показник відсотка від епідемічного порогу, наразі він становить 94,4% при нормі 100%, тому область перевели до "жовтої" зони.
Водночас в Україні п'ять регіонів відповідають показникам "зеленої" зони карантину. У Києві, Закарпатській, Полтавській та Хмельницькій областях нижчий відсоток від епідпорогу становить менш ніж 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування менше ніж 5%.
Раніше повідомлялося, що частину регіонів України можуть перевести в "зелену" зону карантину.
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