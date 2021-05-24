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24 травня 2021, 20:27 15

Сьогодні в Україні пройшло ЗНО з іспанської, німецької, французької мов

24 травня 2021, 20:27 15
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Фото з відкритих джерел
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У тестуванні основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з іспанської, німецької, французької мов взяли участь 2433 людини, що становить 75,96% від загальної кількості зареєстрованих

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), передає RegioNews.

Зокрема, на ЗНО з німецької мови з'явилися 1862 людини, французької - 417, іспанської – 154 особи.

Три учасники ЗНО достроково завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО, - йдеться в повідомленні.

Дотримання процедури тестування контролювали 10 громадських спостерігачів. Результати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня.

Завдання сертифікаційних робіт будуть розміщені в розділі "ЗНО-2021".

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з причин, не залежних від їх дій і волі, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії.

Завтра, 25 травня, відбудеться ЗНО з англійської мови.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

Також тестування з хімії складали майже 10 тисяч осіб. 21 травня, у першому тестуванні основної сесії ЗНО-2021 — з хімії — взяли участь 9885 осіб, що становить 77,6% від загальної кількості зареєстрованих.

ЗНО УЦОЯО освіта результат реєстрація

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