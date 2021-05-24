Сегодня в Украине прошло ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам
В тестировании основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли участие 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает RegioNews.
В частности, на ВНО по немецкому языку явились 1862 человека, французскому - 417, испанскому – 154 человека.
Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы за нарушения процедуры проведения ВНО, - говорится в сообщении.
Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей. Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 18 июня.
Задания сертификационных работ будут размещены в разделе "ВНО-2021".
Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.
Завтра, 25 мая, состоится ВНО по английскому языку.
Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.