Сегодня в Украине прошло ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам

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В тестировании основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли участие 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО), передает RegioNews.

В частности, на ВНО по немецкому языку явились 1862 человека, французскому - 417, испанскому – 154 человека.

Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы за нарушения процедуры проведения ВНО, - говорится в сообщении.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей. Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будут объявлены до 18 июня.

Задания сертификационных работ будут размещены в разделе "ВНО-2021".

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Завтра, 25 мая, состоится ВНО по английскому языку.

Как сообщалось, основная сессия ВНО-2021 продлится с 21 мая по 15 июня. Более 13% ее участников – выпускники прошлых лет.

Также тестирование по химии сдавали почти 10 тысяч человек. 21 мая, в первом тестировании основной сессии ВНО-2021 — по химии — приняли участие 9885 человек, что составляет 77,6% от общего количества зарегистрированных.