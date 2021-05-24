Приморський райсуд в Одесі "замінували"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Анонімне повідомлення про те, що замінована адміністративна будівля на вулиці Балківській, надійшло до поліції сьогодні близько 15-ї години, - повідомляють у поліції.

Поліцейські додають, що для перевірки об’єкту скеровані вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, кінологи та ДСНС.

Як повідомлялося, 8 травня у Києві повідомляли про замінування аеропорту і низки медичних установ. Людей терміново евакуювали з будівель.