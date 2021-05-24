13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 15:53 12

Приморський райсуд в Одесі "замінували"

24 травня 2021, 15:53 12
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеські поліцейські перевіряють інформацію про замінування Приморського районного суду

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Анонімне повідомлення про те, що замінована адміністративна будівля на вулиці Балківській, надійшло до поліції сьогодні близько 15-ї години, - повідомляють у поліції.

Поліцейські додають, що для перевірки об’єкту скеровані вибухотехніки, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, кінологи та ДСНС.

Як повідомлялося, 8 травня у Києві повідомляли про замінування аеропорту і низки медичних установ. Людей терміново евакуювали з будівель.

суд Одеса мінування рятувальники ДСНС

На Хмельниччині суд відправив до в'язниці сержанта ЗСУ за дезертирство
24 травня 2021, 14:24
В Одесі знайшли тіло мертвого прикордонника в службовому кабінеті
24 травня 2021, 11:41
В Одесі невідомі стріляли по вікнах голови суду, який розглядав справу Стерненка
22 травня 2021, 14:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram