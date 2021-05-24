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24 мая 2021, 15:53 12

Приморский райсуд в Одессе "заминировали"

24 мая 2021, 15:53 12
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Фото из открытых источников
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Одесские полицейские проверяют информацию о заминировании Приморского районного суда

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Анонимное сообщение о том, что заминировано административное здание на улице Балковской, поступило в полицию сегодня около 15-ти часов, - сообщают в полиции.

Полицейские добавляют, что для проверки объекта направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, кинологи и ГСЧС.

Как сообщалось, 8 мая в Киеве сообщали о заминировании аэропорта и ряда медицинских учреждений. Людей срочно эвакуировали из зданий.

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