Приморский райсуд в Одессе "заминировали"
Одесские полицейские проверяют информацию о заминировании Приморского районного суда
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.
Анонимное сообщение о том, что заминировано административное здание на улице Балковской, поступило в полицию сегодня около 15-ти часов, - сообщают в полиции.
Полицейские добавляют, что для проверки объекта направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, кинологи и ГСЧС.
Как сообщалось, 8 мая в Киеве сообщали о заминировании аэропорта и ряда медицинских учреждений. Людей срочно эвакуировали из зданий.
На Хмельнитчине суд отправил в тюрьму сержанта ВСУ за дезертирствоВсе новости »
24 мая 2021, 14:24В Одессе обнаружили тело мертвого пограничника в служебном кабинете
24 мая 2021, 11:41В Одессе неизвестные стреляли по окнам председателя суда, который рассматривал дело Стерненко
22 мая 2021, 14:40
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко