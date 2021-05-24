На Дніпропетровщині СБУ викрила схему продажу фейкових COVID-довідок

Фото: СБУ

У Дніпропетровській області оперативники викрили медичного працівника одного із закладів на видачі фейкових довідок про відсутність антигену SARS-CoV-2

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Організували оборудку медпрацівники одного з обласних закладів. Масштабна видача підробок могла спровокувати поширення рівня захворюваності COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина могла вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у "ділків" коливалася до однієї тис. грн, залежно від терміновості її отримання. Щодня видавалось, у середньому, п'ять підроблених довідок.

Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику вісім довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

Підозрюваному вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.