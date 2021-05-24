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24 травня 2021, 14:49 11

На Дніпропетровщині СБУ викрила схему продажу фейкових COVID-довідок

24 травня 2021, 14:49 11
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Фото: СБУ
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У Дніпропетровській області оперативники викрили медичного працівника одного із закладів на видачі фейкових довідок про відсутність антигену SARS-CoV-2

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Організували оборудку медпрацівники одного з обласних закладів. Масштабна видача підробок могла спровокувати поширення рівня захворюваності COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина могла вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у "ділків" коливалася до однієї тис. грн, залежно від терміновості її отримання. Щодня видавалось, у середньому, п'ять підроблених довідок.

Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику вісім довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

Підозрюваному вже повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше на Київщині СБУ заблокувала онлайн-ресурси, що збували підроблені тести на коронавірус.

коронавірус СБУ медики довідка ПЛР-тест

 
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