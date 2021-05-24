Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах

За два роки його президентства звичайною практикою стала глобальна нівеляція всіх обіцянок голови держави - вони гучно народжуються, але тихо і дуже швидко помирають

Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського

18 травня 2021

Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ

Знакове не тільки для Донбасу, а й для всієї країни місто вже півроку живе без бюджету, діючої більшості в міськраді та її секретаря