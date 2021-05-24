Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників із команди попереднього очільника МОЗ Максима Степанова
Про це повідомляє "Інтерфакс-Украіна”, передає RegioNews.
Команда зміниться 50х50, 50% заступників міністра залишаться", - сказав він журналістам.
Також Ляшко додав, що планує представити свою команду найближчим часом.
Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств. Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.
У МОЗ назвали область, яка може перейти до "зеленої" зони карантинуВсі новини »
24 травня 2021, 10:59В Україні вперше за дев'ять місяців різко впав добовий показник COVID-19
24 травня 2021, 08:56Темпи вакцинації знизились, за добу щепили 3,5 тисячі українців
23 травня 2021, 11:27
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"