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24 травня 2021, 14:17 2307

Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах

24 травня 2021, 14:17 2307
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Фото: із відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників із команди попереднього очільника МОЗ Максима Степанова

Про це повідомляє "Інтерфакс-Украіна”, передає RegioNews.

Команда зміниться 50х50, 50% заступників міністра залишаться", - сказав він журналістам.

Також Ляшко додав, що планує представити свою команду найближчим часом.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств. Верховна Рада підтримала призначення трьох керівників міністерств: Ляшка, Кубракова і Любченка.

призначення кадри заступник МОЗ Віктор Ляшко

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