У МОЗ назвали область, яка може перейти до "зеленої" зони карантину

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Станом на ранок 24 травня у Вінницькій області всі показники по COVID-19 відповідають "зеленій" зоні карантину

Як пише RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 4,6%. Також "зеленій" зоні, за показником відсотка від епідпорогу, відповідають Київ (32,9%), Закарпатська (49,8%), Київська (48,9%), Миколаївська (42%) і Полтавська (46,2%) області.

Крім цього в "помаранчевій" зоні залишається Донецька область. Це єдиний регіон, де перевищено показник щодо нових випадків коронавірусу. Решта регіонів перебувають у "жовтій" зоні.

Нагадаємо, минулої доби в Україні вперше за дев'ять місяців різко впав добовий показник COVID-19.