"Укрзалізниця” запускає експрес, який з'єднає три туристичні області

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"Укрзалізниця" запускає "Прикарпатський експрес", який з'єднає Волинську, Львівську та Івано-Франківську області

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Відомо, що потяг №807/808 Івано-Франківськ - Ківерці почне курсувати 29 травня, і буде виходити на маршрут щоденно крім середи.

Відправлення з Івано-Франківська о 15:20, прибуття до Луцька о 23:30 (о 23:50 — до Ківерців). Експрес проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк”, - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі компанії додали, що у зворотному напрямку експрес вперше вирушить 31 травня, за цим маршрутом від буде їздити щоденно, крім середи та четверга.

Із Ківерців потяг буде відправлятися о 5:14 ранку, і в Івано-Франківськ він прибуватиме о 13:38.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом”, - додали в компанії.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" почала продавати непрофільні активи: хоче отримати 18 млн грн.