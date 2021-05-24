У Вінниці хлопець отримав опіки майже всього тіла: вдарило струмом на даху вагона
У Вінниці 21-річного хлопця вдарило струмом на даху потяга поблизу станції "Вінниця". Хлопця госпіталізували в опікове відділення місцевої лікарні
Як передає RegioNews, про це повідомляє місцеве видання.
Хлопець отримав близько 70% опіків. Його госпіталізовали в опікове відділення вінницької лікарні", - йдеться у повідомленні.
Нещасний випадок стався близько п’ятої години ранку. Від диспетчера станції надійшло повідомлення, що над одним з вагонів стався спалах, після чого звідти впала людина.
У поліції подію зареєстрували в журнал єдиного обліку.
Нагадаємо, 22 травня на Житомирщині знайшли обгоріле тіло хлопця на залізничному вагоні.
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