"Укрзалізниця" почала продавати непрофільні активи: хоче отримати 18 млн грн

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"Укрзалізниця" розпочала продаж непрофільних активів через електронні аукціони, на першому етапі планують продати 11 активів на суму 18 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Усього компанія визначила 182 непрофільні активи, з яких 11 виставлять на продаж на першому етапі через систему "Prozorro.Продажі". Серед них – шість магазинів, приміщення спортклубу та чотири нежитлових приміщення.

Від реалізації першої партії непрофільних активів "Укрзалізниця" планує отримати близько 18 млн грн.

Як зазначив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик, таким чином замість прибутків ці активи генерують зайві витрати. Відтак у компанії вирішили їх продавати для "максимально ефективного їх подальшого використання новими власниками".

Зазначається, що також проведуть окрему маркетингову кампанію для залучення максимальної кількості учасників до аукціонів. Після перших конкурсів в УЗ виконають аналіз зацікавленості ринку та розпочнуть наступні етапи реалізації.

Раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав "Укрзалізницю" перерахувати до держбюджету 750 млн грн дивідендів.