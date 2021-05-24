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24 мая 2021, 13:01 2143

"Укрзализныця" запускает экспресс, который соединит три туристические области

24 мая 2021, 13:01 2143
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Фото: Telegram
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"Укрзализныця" запускает "Прикарпатский экспресс", который соединит Волынскую, Львовскую и Ивано-Франковске области

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Известно, что поезд №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы начнет курсировать 29 мая, и будет выходить на маршрут ежедневно кроме среды.

Отправка из Ивано-Франковска в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы). Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк", - говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что в обратном направлении экспресс впервые отправится 31 мая, по этому маршруту от будет ездить ежедневно, кроме среды и четверга.

С Киверцев поезд будет отправляться в 5:14 утра, и в Ивано-Франковск он будет прибывать в 13:38.

Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск. А с 2 июня по средам поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом", - добавили в компании.

Напомним, "Укрзализныця" начала продавать непрофильные активы: хочет получить 18 млн грн.

Укрзализныця поезд туризм Волынская область область Ивано-Франковская область

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