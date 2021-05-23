У Слов'янську сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці

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У місті Слов'янськ Донецької області під час пожежі у п'ятиповерховому будинку загинули чоловік та жінка

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що 23 травня о 02:22 на телефон Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлового будинку на вул. Світлодарська.

На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа спалахнула у квартирі на 3 поверсі 5-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі в кімнаті на підлозі виявлено тіла чоловіка 1961 р.н. та жінки 1946 р.н. без ознак життя", - йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалося локалізувати о 02:53, її остаточно ліквідували о 03:50 ночі. Причина виникнення загоряння ще встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Слов’янську колишній бойовик застрелив чоловіка.