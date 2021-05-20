12:19  20 травня
В Україні вже зробили перший мільйон щеплень від COVID-19
11:59  20 травня
Кубракова призначили міністром інфраструктури
08:11  20 травня
На Донбасі бойовики гатили з гранатометів поблизу Авдіївки та Талаківки
UA | RU
UA | RU
20 травня 2021, 14:59 432

У Слов’янську колишній бойовик застрелив чоловіка

20 травня 2021, 14:59 432
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Слов’янську ексбойовик, раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях, з вогнепальної зброї вбив чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Слов'янська та Лиману.

Зазначено, що тіло вбитого 56-річного чоловіка виявили сусіди у гаражі, розташованого у мікрорайоні Цілинний. Поліцейські встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов'янська.

Поліція провела обшук в будинку фігуранта справи й вилучила пістолет – знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. З'ясувалося, що зброя залишилася у фігуранта з часів його перебування у лавах незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові патрульний застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем.

Україна кримінал убивство поліція кримінальна справа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua