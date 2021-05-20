У Слов’янську колишній бойовик застрелив чоловіка

Фото: Нацполіція

У Слов’янську ексбойовик, раніше судимий за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях, з вогнепальної зброї вбив чоловіка

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Слов'янська та Лиману.

Зазначено, що тіло вбитого 56-річного чоловіка виявили сусіди у гаражі, розташованого у мікрорайоні Цілинний. Поліцейські встановили особу, причетну до вбивства. Ним виявився 35-річний раніше судимий за ст. 260 Кримінального кодексу України житель Слов'янська.

Поліція провела обшук в будинку фігуранта справи й вилучила пістолет – знаряддя злочину, автомат Калашникова та набої до них. З'ясувалося, що зброя залишилася у фігуранта з часів його перебування у лавах незаконних збройних формуваннях "ДНР".

Підозрюваному обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Чернігові патрульний застрелив чоловіка, який кинувся на нього з ножем.