В Славянске произошел смертельный пожар в многоэтажке
В городе Славянск Донецкой области во время пожара в пятиэтажном доме погибли мужчина и женщина
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Известно, что 23 мая в 2:22 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Светлодарская.
На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар вспыхнул в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома. Во время тушения пожара в комнате на полу обнаружены тела мужчины 1961 г.р. и женщины 1946 г.р. без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать в 02:53, его окончательно ликвидировали в 03:50 ночи. Причина возникновения возгорания еще устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске бывший боевик застрелил мужчину.
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