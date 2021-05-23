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23 мая 2021, 17:40 201

В Славянске произошел смертельный пожар в многоэтажке

23 мая 2021, 17:40 201
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Фото: из открытых источников
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В городе Славянск Донецкой области во время пожара в пятиэтажном доме погибли мужчина и женщина

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что 23 мая в 2:22 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Светлодарская.

На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар вспыхнул в квартире на 3 этаже 5-этажного жилого дома. Во время тушения пожара в комнате на полу обнаружены тела мужчины 1961 г.р. и женщины 1946 г.р. без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 02:53, его окончательно ликвидировали в 03:50 ночи. Причина возникновения возгорания еще устанавливается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске бывший боевик застрелил мужчину.

Славянск пожар смерть ГСЧС огонь

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