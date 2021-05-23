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23 мая 2021, 13:54 861

В Киеве в очередной раз заменили стекло на "мосту Кличко"

23 мая 2021, 13:54 861
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Фото: Київавтодор
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В столице на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, снова заменили стекло, поскольку на днях оно треснуло

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает RegioNews.

По технологии, на мосту устроены триплексы - трехслойные стеклопакеты. В предприятии рассказали, что заменили поврежденный верхний слой стекла.

Также выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму (защита стыков со стеклопакетом)", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря 2020 года в Киеве треснул мост Кличко, тогда в повреждении подозревали вандалов.

Также сообщалось, что Шулявский мост после падения фонарей остался без троллейбусной сети.

Киев мост ремонт Виталий Кличко Киевавтодор

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