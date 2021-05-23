В Киеве в очередной раз заменили стекло на "мосту Кличко"
В столице на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, снова заменили стекло, поскольку на днях оно треснуло
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора", передает RegioNews.
По технологии, на мосту устроены триплексы - трехслойные стеклопакеты. В предприятии рассказали, что заменили поврежденный верхний слой стекла.
Также выполнили герметизацию и смонтировали защитную обойму (защита стыков со стеклопакетом)", - говорится в сообщении.
Напомним, 18 декабря 2020 года в Киеве треснул мост Кличко, тогда в повреждении подозревали вандалов.
Также сообщалось, что Шулявский мост после падения фонарей остался без троллейбусной сети.
В Киеве во время Транс-марша задержали мужчинуВсе новости »
22 мая 2021, 14:44Под Киевом в ДТП погиб военный
22 мая 2021, 14:11"Клеил" девушек: в Киеве парень стрелял по воинской части
22 мая 2021, 12:24
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского