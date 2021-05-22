Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках

Фото: штаб ООС

Від початку доби, 22 травня зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі обстріл приватного сектора у Пісках.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Неподалік Водяного противник двічі застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Південного найманці двічі стріляли з станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски.

О 6.55 ранку у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею вирвало ворота та пошкодило огорожу.

Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося і тим самим врятував собі життя, адже наступна міна влучила в будинок.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, в результаті ворожого обстрілу важко поранили українського військового, нині він у лікарні.