17:33  22 травня
МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева
16:37  22 травня
У Луцьку повністю відключили гарячу воду
17:59  22 травня
Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках
UA | RU
UA | RU
22 травня 2021, 17:59 36

Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках

22 травня 2021, 17:59 36
Читайте также на русском языке
Фото: штаб ООС
Читайте также
на русском языке

Від початку доби, 22 травня зафіксовано 8 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації, в тому числі обстріл приватного сектора у Пісках.

Про це повідомили в штабі ООС, пише RegioNews.

Неподалік Водяного противник двічі застосував ручні протитанкові та підствольні гранатомети.

В районі Причепилівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Південного найманці двічі стріляли з станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а біля Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Пісків окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски.

О 6.55 ранку у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею вирвало ворота та пошкодило огорожу.

Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося і тим самим врятував собі життя, адже наступна міна влучила в будинок.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, в результаті ворожого обстрілу важко поранили українського військового, нині він у лікарні.

Донбас ООС обстріли окупанти Піски

Вранці на Донбасі важко поранили українського захисника
22 травня 2021, 11:10
На Донбасі поранили двох українських військових, ще один отримав травми
22 травня 2021, 10:00
На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, зафіксовано 5 обстрілів
21 травня 2021, 17:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram