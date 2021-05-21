На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, зафіксовано 5 обстрілів
Сьогодні, 21 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка бойовики два рази стріляли з заборонених мінометів 82-го калібру. Таке ж озброєння було застосоване неподалік Пісків, біля цього населеного пункту противник також вів обстріли із крупнокаліберних кулеметів.
У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
За добу сапери розмінували більше 10 гектарів території та передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.