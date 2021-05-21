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На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, зафіксовано 5 обстрілів
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21 травня 2021, 17:40 22

На Донбасі бойовики стріляли із заборонених мінометів, зафіксовано 5 обстрілів

21 травня 2021, 17:40 22
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Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 21 травня в зоні проведення ООС було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Зокрема, поблизу населеного пункту Новоселівка бойовики два рази стріляли з заборонених мінометів 82-го калібру. Таке ж озброєння було застосоване неподалік Пісків, біля цього населеного пункту противник також вів обстріли із крупнокаліберних кулеметів.

У районі Водяного ворог вів вогонь із ручних та станкових протитанкових гранатометів, а біля селища Гнутове – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів”, - йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

За добу сапери розмінували більше 10 гектарів території та передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 20 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

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